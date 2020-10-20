РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Школьники подмосковного Подольска принимают участие в Национальном исследовании качества образования (НИКО), которое стартовало 20 октября для шестиклассников, говорится в сообщении министерства образования Московской области.

«Школа №16 Подольска вошла в число 27 образовательных учреждений региона, учащиеся которых принимают участие в Национальном исследовании качества образования», - говорится в сообщении.

Исследование стартовало 20 октября для шестиклассников, затем 22 октября его проведут среди восьмиклассников. Всего в нем принимают участие свыше 3,5 тысячи подмосковных школьников.

«В 2020 году НИКО оценивает достижения личностных и метапредметных результатов обучающихся шестых и восьмых классов. Исследование проводится на компьютере. Вся работа занимает не более 60 минут. Ребятам нужно выполнить чуть более 20-ти заданий, а затем ответить на вопросы анкеты», – сказала министр образования Московской области Ирина Каклюгина.

По ее словам, кроме участников, анкетирование проходят организаторы исследования в школе, учителя и эксперты по проверке заданий с развернутыми ответами. Полученные результаты помогут дать оценку качеству общего образования.