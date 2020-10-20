РИАМО - 20 окт. Загруженность московских дорог вечером во вторник может достигнуть восьми баллов из десяти возможных, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Восемь баллов — таков наш дорожный прогноз на сегодняшний вечер. Большинство затруднений в местах проведения ремонтных работ: на МКАД, ТТК, Волоколамском шоссе, проспекте Мира, Пятницком и Дмитровском шоссе, Большом Каменном мосту и шоссе Энтузиастов», - говорится в сообщении.

Основные заторы прогнозируются на Щелковском шоссе, ТТК, МКАД, шоссе Энтузиастов, Рязанском проспекте, Садовом кольце и других дорогах города.

Водителям посоветовали планировать свой маршрут заранее.