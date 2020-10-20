РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. Девятиклассница из Кадетской школы Люберец Анна Боголюбская стала победительницей Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны», говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«Поздравляем ученицу 9 «БК» класса Анну Боголюбскую - победителя XXII Всероссийского фестиваля творчества кадет «Юные таланты Отчизны» в номинации «Музыкальная». А также ученицу 10 «К» класса Веронику Скирду и ученицу 9 «В» класса Софию Фитисову - дипломантов фестиваля в номинации «Декоративно-прикладное искусство», - говорится в сообщении.

Всероссийский фестиваль творчества кадет «Юные таланты Отчизны» проводится по государственной программе «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016-2020 годы», утвержденной постановлением правительства Российской Федерации в 2015 году. Фестиваль проводится в целях укрепления традиций, заложенных историей кадетского воспитания и образования.