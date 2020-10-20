РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 окт. Во Дворце молодежи 26, 27 и 29 октября состоится кастинг муниципального конкурса молодежного вокального творчества «Мытищинские голоса» 2020 года, сообщается на сайте администрации горокруга.

На кастинге парни и девушки вживую исполнят музыкальные композиции на любом языке мира. Идея проведения конкурса зародилась давно и с успехом воплотись в стенах Дворца молодежи.

Вокальное творчество направлено на эстетическое и культурное воспитание подрастающего поколения, а также на развитие и популяризацию разнообразных жанров и направлений самодеятельного творчества. Участникам конкурса необходимо заполнить заявку на третий ежегодный вокальный конкурс «Мытищинские голоса» и стать новым золотым голосом округа. Заявку можно отправить на почту rdmmol@mail.ru», - говорится в сообщении.

Более подробную информацию можно получить на сайте Дворца молодежи и на страницах его аккаунта в социальных сетях. Гала-концерт по итогам кастинга пройдет 3 ноября.