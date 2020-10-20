РИАМО - 20 окт. Мэр Москвы Сергей Собянин выразил соболезнования родным и близким народной артистки РСФСР Ирины Скобцевой, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Скобцева умерла во вторник, актрисе было 93 года.

«Ушла из жизни актриса огромного таланта и обаяния, подарившая созвездие незабываемых женских образов нескольким поколениям зрителей. Высокий профессионализм, верность актерскому ремеслу и большой педагогический талант снискали ей любовь и уважение со стороны многочисленных учеников», - отметил в своей телеграмме мэр.

Он уточнил, что светлая память об артистке останется в сердцах ее друзей, коллег, учеников и поклонников.

Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Она закончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, а затем поступила в школу-студию МХАТ, где и познакомилась со своим режиссером Сергеем Бондарчуком, за которого впоследствии вышла замуж.

Актриса сыграла в фильмах «Отелло»,«Обыкновенный человек», «Поединок», «Аннушка», «Белые ночи», «Сережа», «Суд сумасшедших», «Война и мир», «Зигзаг удачи».

В браке с Бондарчуком актриса родила дочь Елену и сына Федора.