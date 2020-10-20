РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. Глава городского округа Люберцы Владимир Ружицкий поздравил с 95-летним юбилеем ветерана Великой Отечественной войны Петра Пустовара, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«От имени президента Российской Федерации Владимира Путина и губернатора Московской области Андрея Воробьева разрешите поздравить вас с юбилеем! За вашими плечами – более 50 лет трудового стажа. От всей души желаю здоровья, долголетия, благополучия, тепла и заботы близких! С днем рождения, Петр Андреевич!» – сказал Ружицкий.

Глава Люберец вручил ветерану цветы, подарки и поздравительные адреса.

Пустовар родился 20 октября 1925 года в городе Няндома Архангельской области. Был самым младшим (шестым ребенком) в семье. Ушел на фронт в конце 1942 года в составе Уральского добровольческого танкового корпуса имени И.В. Сталина.

Воевал на Калужском направлении: Наро-Фоминск, Козельск, Сухиничи. В Козельске его первый раз ранило: тяжелое ранение брюшной полости осколком. После госпиталя он снова возвращается на фронт в 307-ю Новозыбковскую стрелковую дивизию, которая воевала на Брянском направлении.

При форсировании Днепра был ранен и контужен. За освобождение крепости Осовец получил благодарность от Сталина. После войны Пустовар приехал работать на фабрику имени Октябрьской революции в Балятино (с 1957 года - поселок Октябрьский).

Имеет награды: Орден Отечественной Войны I степени, медаль «За отвагу», 20 юбилейных медалей, медаль Жукова, две медали за освобождение Белоруссии, медаль «Ветеран труда».