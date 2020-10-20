РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 окт. В Щелкове возобновили работу волонтерского штаба, на данный момент более 600 добровольцев помогают пожилым жителям городского округа, говорится в сообщении пресс-службы местного отделения всероссийской партии «Единая Россия».

Члены, активисты и сторонники партии «Единая Россия» оказывают помощь в закупке и доставке медикаментов, продуктов питания многодетным семьям, неполным семьям, ветеранам ВОВ, инвалидам и пенсионерам старше 60 лет.

«Наши волонтеры помогают пожилым гражданам, многодетным семьям и тем, кому необходима помощь. Они не остались в стороне в непростое для всех нас время. На примере своих добрых дел они показывают, что значит добро, забота и поддержка, готовность прийти в трудную минуту на помощь. В нашем округе 600 волонтеров. Большинство из них молодые и активные ребята», - сказал глава городского округа Щелково Андрей Булгаков.

С начала введения ограничительных мер в Московской области на базе Щелковского волонтерского штаба «Единой России» работу вели 30 волонтеров. За это время они отработали 600 заявок, среди которых помощь в закупке продуктов, выгул животных, получение лекарств и многое другое, волонтеры совершили более 4 тысяч звонков по номерам риска и раздали около 6 тысяч масок.

Обратиться за волонтерской помощью можно, позвонив на номер горячей линии штаба 8 (496) 566-19-54 или на номер 8 (903) 777-18-69 в любой день недели с 11:00 до 17:00.