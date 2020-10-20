РИАМО - 20 окт. Теперь в столичных поликлиниках будут использовать цифровой инструмент предварительной диагностики заболеваний, он работает на основе технологий искусственного интеллекта, говирится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

О нововведении объявил мэр Москвы Сергей Собянин. Он вместе с президентом ПАО «Сбербанк» Германом Грефом во вторник посетил городскую поликлинику №68.

«Уже несколько месяцев для выявления ковидной пневмонии на КТ-снимках используются компьютерное зрение и искусственный интеллект», - сказал Собянин.

Он добавил, что врачи имеют возможность вводить данные в электронную карту с помощью голоса, что серьезно ускоряет работу.

«В октябре мы сделали еще один большой шаг в создании цифрового здравоохранения. Во взрослых поликлиниках Москвы начинает работать система поддержки принятия врачебных решений – цифровой помощник врачей, с помощью которого доктора смогут точнее ставить предварительные диагнозы, назначать обследования и лечение», - пояснил Собянин.