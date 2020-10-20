РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. Чемпион мира по джиу-джитсу и грепплингу Артем Петухов 24 октября проведет тренировку для членов «Юнармии» Люберец, говорится в сообщении пресс-службы администрации округа.

«В эту субботу, 24 октября, чемпион мира по джиу-джитсу и грэпплингу, член правления РОО «РосМолСпорт Московской области» Артем Петухов проведет мастер-класс для юнармейцев городского округа Люберцы. Во время тренировки Артем Петухов продемонстрирует искусство рукопашного боя, основной принцип которого - «мягкая», «податливая» техника движений», - говорится в сообщении.

Также общественник расскажет, как избежать конфликтных ситуаций, и покажет молодежи основные элементы самообороны. Тренировка начнется в 13:00. Она пройдет в фитнес-клубе RE:fit по адресу: Люберцы, улица 8 Марта, дом №59.

Мероприятие организовано РОО «РосМолСпорт Московской области» при поддержке администрации городского округа Люберцы, фитнес-клуба RE:fit и движения «Юнармия» городского округа.