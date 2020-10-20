РИАМО (МЫТИЩИ) - 20 окт. 31 октября Дворец молодежи в городском округе Мытищи приглашает жителей на карнавальную вечеринку от молодежного центра «Звездный», сообщается на сайте администрации горокруга.

«В 16:00 пройдут праздничные мероприятия для детей, а в 18:30 - для взрослых. Участников ожидают сладости, активные игры, настольные игры, мастер-классы и специальные призы. Участники карнавальной вечеринки рекомендуется приходить в ярких и интересных костюмах», - говорится в сообщении.

Дворец молодежи располагается по адресу: город Мытищи, улица Силикатная, дом 12.