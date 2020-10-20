РИАМО - 20 окт. В Москве открыли после реставрации фасад кинотеатра «Художественный», расположенный на Арбатской площади, 14, говорится в сообщении пресс-службы культурного заведения.

На здании можно увидеть обновленные маскароны, надписи «Входъ» и «Выходъ». А также отреставрированные барельефы «Селена» и «Гелиос» и другие элементы декора. Также заведению вернули прежнее название - «Художественный электро-театръ».

«Над проектом реставрации работали ведущие архитектурные бюро. Берлинское merz merz, специализирующееся на реставрации исторических памятников, разработало архитектурную концепцию», - говорится в сообщении.

За интерьеры отвечает испанское бюро Lazaro Rosa-Violan, регулярно входящее в рейтинги лучших европейских дизайнеров. Бюро Strelka CA сформировало видение проекта и сопровождало проектирование и реализацию.

Кинотеатр открылся 10 ноября 1909 года. Считается старейшим кинотеатром Москвы, один из старейших в мире и один из немногих действующих кинотеатров, имеющих столетнюю историю.

Оригинальным названием кинотеатра было «Художественный электро-театр», хотя по документам он назывался «Синематограф Брокша». Здание подвергалось перестройке, реставрации, реконструкции, находилось под бомбежкой, должно было быть снесено.