РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. Рабочие приступили к монтажу инженерных сетей и монолитных конструкций третьего и четвертого этажей новой школы на Армейском проезде Подольска, говорится в сообщении пресс-службы министерства строительного комплекса Московской области.

В Подольске продолжается строительство новой школы на Армейском проезде в микрорайоне Кузнечики. Плановый ввод в эксплуатацию намечен в 2021 году. Новый образовательный центр строится в рамках нацпроекта «Современная школа» за счет средств бюджета.

«Школа рассчитана на 1100 мест. В настоящее время на объекте ведутся работы по монтажу монолитных конструкций на уровне 3-4 этажей, устройство внутренних перегородок и наружных стен, монтаж инженерных сетей. На строительной площадке задействовано более 80 рабочих. Работы в графике», — сказал министр стройкомплекса Московской области Владимир Локтев.

В новой школе предусмотрено функциональное разделение каждого этажа. На первом разместятся вестибюль, пищеблок с обеденным залом на 400 мест, классы информатики с интерактивным пространством, библиотеки, лаборантские, помещение группы продленного дня, мастерские, спортивный зал.

На втором, третьем и четвертом этажах — классы и кабинеты по предметам, кабинет психолога и учительские, библиотека с читальным залом и демонстрационным пространством, актовый зал. В школе установят два лифта, в том числе для маломобильных групп населения.

Общая площадь здания составит более 16,6 тысячи квадратных метров. Прилегающую территорию благоустроят, разместятся детские игровые и спортивные площадки, будут высажены деревья и кустарники, устроены клумбы и цветники.