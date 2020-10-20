РИАМО - 20 окт. Дмитровский экскурсовод Роман Сунгуров вошел в тройку лидеров всероссийского конкурса «Лучший по профессии в индустрии туризма Московской области» 2020 года в номинации «Лучший экскурсовод (гид)», говорится в сообщении пресс-службы администрации городского округа.

Он представил на конкурс маршрут, посвященный истории Канала имени Москвы «На рукотворных берегах».

«Самым главным достижением в работе экскурсовода я считаю интерес, зажигающийся в глазах у людей во время экскурсии!» - сказал Сунгуров.

В музее-заповеднике «Дмитровский кремль» Сунгуров работает больше 20 лет. Своими знаниями он с удовольствием делится с окружающими. На его экскурсиях можно узнать не только интересные исторические факты, но и такие детали, которые позволяют ощутить свою сопричастность к событиям прошлого родного края.

«Поздравляем Романа Николаевича с очередным достижением! Спасибо за Ваш бесценный труд в развитии культуры. Желаем крепкого здоровья, вдохновения и новых побед!» - добавляется в материале.