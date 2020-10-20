РИАМО - 20 окт. Компания «Гормост» обслуживает в столице более 90 фонтанов, почти 300 сотрудников будут осуществлять ежедневную проверку этих объектов зимой, сообщил РИАМО начальник участка «Гормост-Фонтаны» ГБУ «Гормост» Виталий Сизов.

«Гормост» обслуживает 92 фонтана. У нас работает 280 специалистов. Все они будут следить за нашими объектами в течение зимы - уборка, проверка оборудования. Проверка будет проводиться ежедневно», - сказал Сизов.

Работы по консервации фонтанов к зиме начались в Москве 15 октября. Завершить все работы планируется в середине ноября.

Во вторник до вечера в парке «Царицыно» в Москве планируют завершить работы по консервации на зиму светомузыкального фонтана, этот объект считается одним из самых сложных и уникальных в городе.