РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. В Московском областном центре охраны материнства и детства в Люберцах врачи провели уникальную операцию по устранению сложного порока развития у новорожденных недоношенных мальчиков, сообщается на в Instagram-аккаунте учреждения.

«Впервые родилась двойня недоношенных мальчиков с атрезией пищевода. Оба ребенка весили 1,5 килограмма, но это не помешало под комбинированной анестезией с эпидуральной блокадой выполнить малоинвазивные торакоскопические операции - объем операционного пространства у таких детей не больше половины спичечного коробка, при которых были сшиты концы пищевода, что позволило избежать калечащей операции. Теперь за детей бьются неонатологи-реаниматологи. Герой - доктор Николай Щапов», - говорится в сообщении.

Поскольку мама во время беременности наблюдалась в данном учреждении, то и рожать детей с пороком развития направилась в МОЦОМД Люберец - специализированный стационар для лечения таких проблем. Это позволило оказать всю необходимую помощь в родзале, затем в условиях ОРИТ неонатологического стационара в кратчайшие сроки стабилизировать детей и подготовить их к операции.

Оперировать этих детей пришлось практически одновременно. Оперативное вмешательство было выполнено обоим мальчикам к концу первых суток жизни. Уровень квалификации сотрудников, техническое оснащение и слаженность работы команды неонатологов, анестезиологов и детских хирургов позволили не только выполнить две крайне сложные операции, но и провести еще четыре операции у новорожденных в этот день.

Атрезия пищевода - это сложный порок развития, при котором пищевод разделен на две части: одна заканчивается слепо, а другая соединяет напрямую трахеи и желудок. Есть и глотать слюну ребенок не может, при дыхании воздух попадает в желудок и забрасывается обратно в дыхательные пути с агрессивным желудочным соком, что приводит к тяжелому химическому ожогу дыхательных путей.

Бывает так, что одного ребенка есть порок, а у другого нет, либо бывают пороки, но разных органов. Такого случая, чтобы у двойни был одновременно порок пищевода, в мировой практике не описано.