РИАМО - 20 окт. В Москве в текущем осеннем сезоне зафиксировали первый снег, видимость в заряде снега ухудшилась до 4 километров, а температура воздуха понизилась до плюс 3,1 градуса, сообщается на сайте «Метеовести».

«В результате прохождения вторичного холодного атмосферного фронта в глубоком тылу североатлантического циклона в Москве в 14:00 на базовой метеостанции ВДНХ метеорологи официально зафиксировали первый снег в текущем осеннем сезоне», - говорится в сообщении.

Ожидается, что в ночь на 21 октября влияние гребня антициклона с запада повлияет благоприятно на погодные условия, но температура опустится до нулевых значений. В Подмосковье заморозки местами до минус 2 градусов. На дорогах может образоваться легкий гололед.

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