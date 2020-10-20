РИАМО - 20 окт. Министр социального развития Подмосковья Ирина Фаевская ответит на вопросы жителей в прямом эфире, говорится в сообщении пресс-службы министерства социального развития Подмосковья.

Встреча состоится 21 октября в 13:00. Ссылка на трансляцию — https://youtu.be/dnsF-G8wypg. Также трансляцию организуют в профиле министра в Instagram.

«Жители региона могут подключиться к трансляции и задать свои вопросы в прямом эфире», - говорится в сообщении.

Речь зайдет о порядке выплаты пособий по безработице и содействии в поиске работы, назначении и получении пособия на детей от 3 до 7 лет, предоставлении ежемесячной денежной выплаты на обеспечение полноценным питанием беременных женщин, кормящих матерей, а также детей в возрасте до трех лет.