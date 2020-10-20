РИАМО (ЩЕЛКОВО) - 20 окт. Полицейские Щелкова задержали подозреваемых, похитивших из квартиры имущество на сумму более 8 миллионов рублей, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Щелковское».

«Сотрудники управления уголовного розыска ГУ МВД России по Московской области совместно с коллегами из МУ МВД России «Щелковское» в результате оперативно-разыскных мероприятий задержали двоих ранее неоднократно судимых жителей города Ногинск 45 и 46 лет, подозреваемых в совершении кражи», - говорится в сообщении.

Злоумышленники проникли в подъезд многоэтажного дома на улице Пустовская, повредили замок входной двери одной из квартир, после чего вышли на улицу и скрылись неподалеку. Убедившись, что на их противоправное деяние никто не реагирует, они вернулись на место преступления, незаконно проникли в квартиру, откуда похитили денежные средства и ювелирные изделия.