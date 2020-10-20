РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 20 окт. «Мосавтодору» рекомендовали установить дублирующий светофор на улице Ленина в микрорайоне Климовск Подольска для предотвращения заторов на автодороге, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

В связи с последними изменениями в организации пешеходных переходов на улице Ленина в микрорайоне Климовск во вторник образовались заторы. Причиной послужило: добавленное время на красный сигнал светофора из-за регулируемого пешеходного перехода и нерегулируемый пешеходный переход ближе к городскому рынку.

«Для предотвращения образования заторов ГБУ «Мосавтодор» рекомендовано провести ряд мероприятий. В частности, установить дублирующий светофорный объект перед нерегулируемым пешеходным переходом, который будет работать в паре с существующим, а также добавить стрелку налево на светофор со стороны улицы Школьной и секцию направо на светофор на улице Индустриальной, что позволит автомобилистам поворачивать направо в то время, когда прямо запрещено из-за зеленого светофора для пешеходов», - говорится в сообщении.

Помимо этого, во вторник сократили время для перехода пешеходов с 17 до 10 секунд, а в случае, если реализованные меры не решат ситуацию с затором на улице Ленина в сторону эстакады, то будет рассматриваться вопрос демонтажа обустроенных на улице Ленина искусственных дорожных неровностей.

Также подрядной организации «УниверсалТехком» выдано задание на обустройство железных направляющих на обустроенные подходы к пешеходному переходу для возможности заезда граждан с колясками. Работы будут проведены на текущей неделе.