РИАМО - 20 окт. На прошлой неделе состоялось 19 очных встреч инспекторов Главгосстройнадзора с жителями Московской области, также специалисты ведомства провели 30 телефонных переговоров с заявителями, все обращения были получены через портал «Добродел», говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Жители Московской области сообщили о 20 самовольных постройках на территории муниципалитетов. Инспекторы подтвердили незаконность возведения построек в Лобне, Раменском и Одинцове, соотвествующие уведомления отправлены в администрации этих городов.

«Приоритетным направлением для сотрудников Главного управления остаются встречи и телефонные переговоры для более тщательной отработки их проблем. Так, на этой неделе в Химках нам удалось помочь решить проблему с затоплениями подвальных помещений, а также восстановить дорожные плиты и ограждения на строительных площадках», - прокомментировал начальник Главгосстройнадзора Московской области Артур Гарибян.

Он добавил, что в Мытищах был освобожден тротуар от ограждения и его открыли для пешеходов. В Ленинском округе инспекторы помогли установить пункт мойки колес на строительной площадке, а также установить ограждение на строительной площадке в Балашихе.

Проверки ожидают еще 15 объектов. Если специалисты ведомства признают постройки самовольными, то материалы об этой проверке направятся в органы местного самоуправления.