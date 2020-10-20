РИАМО – 20 окт. В Роспотребнадзоре отметили, что в начале болезни не стоит принимать антибиотики, так как это может привести к ослаблению иммунитета, сообщает Федеральное агентство новостей.

В ведомстве отметили, что прием антибиотиков назначает врач и делает это только в случае развития осложнений.

«Антибиотики не способны справиться с вирусом, а кроме того, они убивают нормальную микрофлору и ослабляют иммунитет», — отмечается в материале.

Представители Роспотребнадзора объяснили, что наиболее эффективным способом профилактики гриппа является вакцинация.​​

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