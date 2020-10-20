РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. Специалисты «Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы» проверили электроснабжение временного стационара для лечения больных коронавирусной инфекцией, говорится в сообщении пресс-службы администрации Люберец.

«Для обеспечения автономного электроснабжения здания ГКУ Московской области «МОС АВС» развернуло дизель-генераторную установку, которая была подключена к системе электроснабжения стационара», - говорится в сообщении.

В здании физкультурно-оздоровительного комплекса «Люберецкий» продолжаются работы по его переоборудованию во временный инфекционный стационар. В учреждении будет развернуто 199 коек, из них 20 - реанимационных.

Первых пациентов стационар сможет принять 26 октября.