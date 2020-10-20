РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. Юные жители подмосковных Люберец 23 октября могут бесплатно посетить мероприятие «День настольных игр», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Центр культуры и семейного досуга Томилино» приглашает юных люберчан на мероприятие «Дни настольных игр», которое состоится в пятницу, 23 октября. У мальчишек и девчонок есть прекрасная возможность погрузиться в увлекательный мир настольных игр», - говорится в сообщении.

Начало в 10:00. Вход бесплатный, но требуется предварительная запись по телефону: 8(977)568-37-22.

«Центр культуры и семейного досуга Томилино» находится по адресу: Томилино, улица Пушкина, дом 34.