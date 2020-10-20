РИАМО – 20 окт. Московский городской суд отложил до 22 октября вынесение решения по апелляции в отношении актера Михаила Ефремова, сообщает Nation News.

Это связано с тем, что необходимо решить вопрос с компенсациями потерпевшим.

«Новый адвокат Ефремова Петр Хархорин заявил, что готов выплатить компенсацию потерпевшим в размере 2,4 миллиона рублей», - говорится. В сообщении.

По делу проходят трое потерпевших. Каждому из них правозащитник обещал выдать по 800 тысяч рублей. Адвокат отметил, что у него с собой есть наличные деньги.

В начале июня 2020 года джип под управлением Михаила Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.​