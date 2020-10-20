РИАМО – 20 окт. Четырехкратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко на своей странице в Instagram поделился видео, на котором он поет песню своему новорожденному сыну Арсению, сообщает Газета.ru.

«Тренер сборной России шагал по дому и напевал своему ребенку колыбельную перед выходом на прогулку», - говорится в сообщении.

О том, что у продюссера Яны Рудковской и фигуриста Евгения Плющенко родился второй совместный ребенок стало известно недавно. Мальчика выносила суррогатная мать.​