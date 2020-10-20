РИАМО – 20 окт. По мнению врача-диетолога Анжелики Дюваль, масла для организма способны не только заряжать энергией, но и укреплять иммунитет, сообщает Nation News.
Специалист уверяет, что многие употребляют растительные масла в весьма малых количествах и не подозревают об их полезных свойствах.
Масла обязательно должно находиться в стеклянной бутылке. Стекло должно быть темным, ведь масло портится от воздействия солнечных лучей.
«Хранить его стоит в темном и прохладном месте, но не в холодильнике. В нем оно начинает расслаиваться», - добавила Дюваль.
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