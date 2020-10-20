РИАМО - 20 окт. В Подмосковье разработали новые меры поддержки предпринимателей, которыми смогут воспользоваться инвесторы собственных проектов из отдаленных городских округов Московской области, говорится в сообщении пресс-службы регионального министерства инвестиций, промышленности и науки.

К ним относятся: Зарайск, Озеры (Коломна), Шаховская, Лотошино, Серебряные Пруды, Шатура, Луховицы, Электрогорск, Волоколамский, Орехово-Зуевский городские округа.

«Создание благоприятного инвестиционного климата в регионе – это одна из важнейших задач для министерства. Для этого, в том числе, необходимо обеспечить хорошие условия для ведения бизнеса в отдаленных городских округах. Сейчас фокус внимания направлен именно на них. Для инвесторов из 10 городских округов разработаны специальные меры поддержки», - сказала министр инвестиций, промышленности и науки Московской области Екатерина Зиновьева.

Для того, чтобы попасть в список проектов, которым будет оказана помощь в соответствии с новыми мерами поддержки необходимо обеспечить рабочими местами более 50 человек. Помимо этого, 50% рабочих должны быть жителями Подмосковья, а сумма инвестиций превышать отметку в 50 миллионов рублей.

Пакет мер поддержки «Все под ноль» включает в себя: обнуление налога на имущество (увеличен срок с 4 до 10 лет) и земельного налога (на 2 года); льготные займы под 0,5% в Фонде развития промышленности Московской области совместно с государственным ФРП РФ (займ под 0,5%); субсидию на уплату % по кредитам банков на инвестфазе (ключевая ставка ЦБ РФ).

Также в пакет вошли следующие меры: субсидия на возмещение затрат на инженерную инфраструктуру (увеличен предел с 10% до 20%); субсидии на оборудование и лизинг для субъектов МСП; гранты для сельхозпроизводителей (повышен балл для отдаленных округов); инвестиционный налоговый вычет (налог на прибыль снижен с 10% до 5%); земля в аренду без торгов (стоимость выкупа снижена с 15% до 7,5% кадастровой стоимости).

Для получения более подробной информации о поддержке бизнеса в Московской области можно позвонить по телефону горячей линии: 0150.