На этой неделе в Московском регионе похолодало, пришли ночные заморозки. Во вторник в некоторых районах Московской области прошел первый снег, который даже сформировал небольшой покров и какое-то время не таял. Жители Подмосковья встретили снег радостно и поспешили поделиться снимками в соцсетях.

Знаковая дата

Как отмечает житель Дмитрова Дмитрий с ником @dim_dim_dim73, снег выпал в «знаковую» дату – 20.10.20. Наверное, это неслучайно, предполагает пользователь и делится снежными видео и фото со своего дачного участка.

Жители Клинского городского округа тоже стали свидетелями первого снегопада.

Анна Гурова сняла на смартфон почти настоящую метель.

«Вот и первый снег, я бы даже сказала метель», - подписала она.

Правда, этот снег не совсем первый, уточняет пользователь aminairis2072. В ночь на субботу, с 16 на 17 октября, в Подмосковье уже был замечен небольшой снежок, но прошел он как-то незаметно.

«А сегодня прям хлопья... Это меня поздравляют с Днем Рождения...», - радуется жительница Клина и ловит снежинки рукой.

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Снег во вторник утром прошел и в Сергиевом Посаде. Жители округа по традиции поздравляют друг друга с этим событием.

По словам пользователя Sparrow Daddy, это «первый достойный внимания снег» в этом сезоне. Он с юмором описывает зимние развлечения, которые уже не за горами.

«Мы этих белых мух любим и ждём их миграции к нам!!! Если их прилетит много, то мы их наградим коллективным массажем: по спине ватрушкой; лыжами по голове; по крылышкам снегокатом»

Виталий Цветков из Сергиева Посада тоже запостил фото первого снега, а его подписчики советуют начинать писать письмо Деду Морозу.

Действительно, снег создает праздничное настроение и напоминает, что скоро – Новый год.

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Осенний снег

Кого-то октябрьский снег настраивает на лирику. Например, Елена подписала фото из окна строчкой из песни ДДТ: «Что такое осень..?»

А Влад из Семхоза просто выложил фото припорошенной снегом листвы.

Судя по видео от Ларисы Мельниковой из Сергиева Посада, снег ложится довольно плотным покровом.

Впрочем, жизнь первого снега недолгая, ведь за окном – плюсовые температуры. А к концу недели синоптики обещают потепление, хотя и недолгое.