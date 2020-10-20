РИАМО – 20 окт. У Сбербанка появится сервис с информацией о тратах и передвижении россиян, данные собираются продавать бизнесменам, сообщает РБК.
Предполагается, что это поможет в решениях об открытии магазинов и развитии городов.
«Информацию также можно будет использовать для понимания миграционных потоков в крупных городах, например, как жители перемещаются между городом и пригородом, для городского и транспортного планирования», - говорится в сообщении.
Сервис должен заработать в рамках «СберАналитики».
В Сбере утверждают, что вся информация будет использоваться в обезличенном виде.
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