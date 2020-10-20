РИАМО - 20 окт. Перечень получателей субсидий на развитие промышленного и инновационного производства расширили в столице, соответствующее постановление подписал мэр Москвы Сергей Собянин, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства города.

«В соответствии с постановлением субсидии из бюджета города Москвы смогут получить: на компенсацию выплат процентов по кредитам на развитие имущественного комплекса (до 300 миллионов рублей/год) – креативные технопарки, промышленные комплексы, инновационные научно-технологические центры и организации, реализующие инвестиционные приоритетные проекты (ИПП) по созданию промышленных комплексов», - говорится в сообщении.

Ранее эта мера поддержки предоставлялась только технопаркам, индустриальным паркам и организациям, реализующим ИПП по созданию технопарков и индустриальных парков.

Также теперь субсидии на компенсацию выплат процентов по кредитам на оборудование (до 200 миллионов рублей в год), затрат на лизинг оборудования (до 100 миллионов рублей в год) и технологическое присоединение к системам инженерно-технического обеспечения (до 100 миллионов рублей) смогут получить любые юрлица, осуществляющие деятельность в сфере промышленности, а также управляющие компании технопарков, осуществляющие деятельность в любой сфере.

Эта мера поддержки ранее распространялась на промышленные комплексы, управляющие компании технопарков или индустриальных (промышленных) парков, а также организации, реализующие ИПП города Москвы.