РИАМО - 20 окт. Столичные власти выделили субсидии на сумму в 35,9 миллиона рублей для восьми предприятий Всероссийского общества слепых, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства Москвы.

Постановление правительства Москвы по данному вопросу подписал мэр города Сергей Собянин. Средства субсидий будут направлены на частичную компенсацию затрат этих предприятий на выплату заработной платы работникам с инвалидностью.

«Среди получателей субсидий – завод «Кунцево-Электро», издательско-полиграфический тифлоинформационный комплекс «Логосвос», производственные объединения «Электротехника» и «Металлпластизделие», учебно-производственные предприятия № 7, № 8, № 12 и № 13. Они выпускают разнообразную электроустановочную продукцию и другие изделия производственного и бытового назначения», - говорится в сообщении.

Свыше половины работников (512 человек) предприятий ВОС являются инвалидами по зрению, слуху и другим заболеваниям. В период пандемии с апреля по сентябрь этого года производственная деятельность на предприятиях была приостановлена.

Субсидии позволят сохранить полную численность и уровень оплаты труда работников-инвалидов.