РИАМО - 20 окт. Сфера каршеринга требует законодательного урегулирования, сообщил журналистам председатель комиссии по транспорту Общественной палаты Москвы Максим Буре.

«Проблем очень много в этой области (каршеринг - ред.). Это нужно регулировать законодательно. Но помимо регулирования, конечно, нужно данным организациям (представляющим каршеринг - ред.) помогать. <...> Сейчас такое время, когда этот бизнес очень страдает. Их нужно поддержать и нужно как-то законодательно все это отрегулировать», - сказал Буре.

Заместитель председателя комиссии по транспорту Норайр Блудян отметил, что в настоящее время в законодательстве нет такого термина, как «каршеринг».

«На сегодняшний день нет такого установленного термина «каршеринг», нет такого вида деятельности, которым мы называем каршеринг. Все эти компании работают как арендодатели транспортных средств», - сказал Блудян.

Он добавил, что каршеринговые компании проводят большую работу по техническому развитию данной отрасли и обеспечению безопасности. Председатель комиссии Мосгордумы по безопасности, спорту и молодежной политике Кирилл Щитов считает, что нужно четко определить значение термина «каршеринг».

«Решение проблем, которые порождает развитие каршеринга тоже требуется комплексное. <...> Если мы говорим о каких-то мерах экономического или налогового стимулирования развития этой отрасли, мы сначала должны четко определить рамки и правила. Что такое каршеринг? Что такое аренда? Краткосрочно - это на час, на день, на неделю?», - сказал Щитов.

Он подчеркнул, что важно, чтобы государство и бизнес-отрасль выступали в качестве партнеров.

«Мы не хотим быть здесь административной дубиной, которая все запрещает, вводит какие-то штрафы, санкции и требования к бизнесу. Мы понимаем, что отрасль должна развиваться, предоставляя определенные преференции. <...> Мы в ответ должны от бизнеса тоже получать какие-то шаги, направленные на повышение безопасности. Это же касается и алкозамов», - добавил Щитов.

Он добавил, что алкозамки рано или поздно войдут в обиход.