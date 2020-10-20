РИАМО - 20 окт. Прокуратура Москвы попросила оставить без изменений приговор суда актеру Михаилу Ефремову, которого осудили на восемь лет за смертельное ДТП в центре столицы, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы Московского городского суда.

«Прокуратура Москвы выступает против удовлетворения жалобы, просит оставить приговор без изменения», - сказал собеседник агентства.

В начале лета текущего года внедорожник под управлением актера влетел в фургон Lada на Садовом кольце в столице. В результате ДТП погиб курьер Сергей Захаров. В организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд столицы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима.

В конце сентября Ефремов написал жалобу на приговор, в которой обвинил своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева в давлении во время следствия по делу. Также в апелляционной жалобе актер указал, что раскаивается в содеянном, признает себя виновным и просит смягчить приговор.

Кроме того, со стороны обвинения апелляции подали экс-адвокат актера Пашаев, которого лишили адвокатского статуса за нарушение кодекса профессиональной этики во время судебного процесса над Ефремовым, адвокат Елизавета Шаргородская, его новые адвокаты Владимир Васильев и Петр Хархорин.