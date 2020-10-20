РИАМО - 20 окт. В Бутырском районе Москвы на первый квартал 2021 года намечена сдача в эксплуатацию образовательного кластера, который вместит в себя школы и детский сад общей численностью в 500 человек, говорится в сообщении пресс-службы Москомстройинвеста​​.

Социальный объект войдет в состав комплекса «Савеловский Сити» от застройщик MR Group. На сегодняшний день завершается возведение монолита здания, строители приступили к кладке стен, устройству наружных инженерных сетей и внутренних отделочных работ. Детский сад и школа будут рассчитаны на 150 и 350 человек соотвественно.

«Образовательный кластер в составе проекта «Савеловский Сити» — это пятиэтажный корпус, выполненный в современном архитектурном стиле. Общая площадь объекта — 7 511 квадратных метров», – говорится в сообщении.

Также проект предусматривает создание пары бассейнов с раздевалками, столовой, спортивных залов, музыкальных классов и медпункта.

Строительство кластера проходит в рамках третьего этапа Международной финансовой организации «Савеловский сити» по адресу: Складочная улица, владение 1.