РИАМО - 20 окт. Российскую актрису Ирину Скобцеву могут похоронить на Новодевичьем кладбище в Москве рядом с могилой ее мужа Сергея Бондарчука, сообщает РИА Новости.

Скобцева умерла во вторник, актрисе было 93 года.

«Обсуждается вариант Новодевичьего кладбища рядом с мужем», - сообщил источник агентства в окружении семьи.

Скобцева родилась 22 августа 1927 года в Туле. Она закончила искусствоведческое отделение исторического факультета МГУ, а затем поступила в школу-студию МХАТ. Именно в школе -студии МХАТ Скобцева познакомилась со своим будущим мужем.

Актриса дебютировала в кино в роли Дездемоны в фильме «Отелло». За эту роль она была удостоена награды «Мисс шарм» на Каннском фестивале.

Также она снималась в фильмах «Обыкновенный человек», «Поединок», «Аннушка», «Белые ночи», «Сережа», «Суд сумасшедших», «Война и мир», «Зигзаг удачи».

В браке с режиссерем Сергеем Бондарчуком Скобцева родила дочь Елену и сына Федора.​