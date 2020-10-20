РИАМО - 20 окт. Два инновационных предприятия Москвы - Центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина и машиностроительный завод «Вперед» - получили статус промышленного комплекса, сообщается на официальном сайте мэра столицы.

Таким образом, оба эти предприятия смогут получить льготы по налогам. Распоряжение об этом подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

«ФГУП «Научно-производственный центр автоматики и приборостроения имени академика Н.А. Пилюгина». Там занимаются комплексной разработкой систем управления для ракетно-космической техники — от создания теории управления полетом, проектирования и изготовления всех необходимых компонентов до испытаний и эксплуатационного обслуживания», - говорится в сообщении.

Машиностроительный завод «Вперед» был основан еще в 1930-х годах. Там производят рулевые винты и лопасти к ним для вертолетов семейства Ми (Ми-8, Ми-14, Ми-17, Ми-24, Ми-26, Ми-28, Ми-35), воздушные винты MTV-9, продукцию для РЖД (мультициклонный воздухоочиститель дизеля, высокоресурсные бесшлицевые валы с упругими муфтами для тепловозов) и многое другое.