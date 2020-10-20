РИАМО - 20 окт. В городском сборном пункте военного комиссариата Москвы завершилась первая отправка призывников к месту прохождения службы, среди более чем 170 будущих солдат нет ни одного зараженного коронавирусной инфекцией, сообщил РИАМО представитель пресс-службы Западного военного округа.
«Сегодня прошла отправка более 170 призывников. Все прошли проверку, сдали тесты. Больных ковидом среди них нет», - сказал собеседник агентства.
Он добавил, что все призывники прошли жесткую проверку на наличие коронавирусной инфекции - у каждого измерили температуру и проверили результаты анализа крови на наличие Covid-19.
Будущие солдаты отправились служить в городской округ Балашиха.
Все, что нужно знать о коронавирусе. Спецпроект РИАМО>> Текстовая трансляция 20 ОКТЯБРЯ
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Кто такие «Ковидиоты» и «карантье»: знаешь ли ты новые слова пандемии?
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Кто такие «Ковидиоты» и «карантье»: знаешь ли ты новые слова пандемии? (1/0)
Кто такие коронаскептики?
Фото Пелагия Тихонова ©
РИАМО
Те, кто отрицает необходимость карантинных мер
Верно
Люди, которые ругают других за отсутствие масок и перчаток
Нет. Но для этого явления тоже есть название, мы дойдем до него
Фанаты сидеть дома
Нет, это просто домоседы
Кто такие «Ковидиоты» и «карантье»: знаешь ли ты новые слова пандемии? (2/0)
А чем ковид-диссиденты отличаются от коронаскептиков?
Они отрицают разные болезни: ковид-диссиденты – ковид, а коронаскептики – коронавирус
Вы серьезно?
Ковид-диссиденты считают, что масок недостаточно – нужно носить защитные костюмы
Нет, это короноики!
Ковид-диссиденты отрицают не только необходимость соблюдения мер, но и существование вируса в целом
Верно!
Кто такие «Ковидиоты» и «карантье»: знаешь ли ты новые слова пандемии? (3/0)
Двигаемся дальше. Кто такие карантье?
Те, кто во время самоизоляции сдают в аренду собак для прогулки
Да, представьте, и такое есть
Портье, которые не боятся работать в карантин
Нет, со швейцарами это никак не связано
Профессиональные собутыльники по Zoom
Подобные предложения были на Avito, но это не то
Кто такие «Ковидиоты» и «карантье»: знаешь ли ты новые слова пандемии? (4/0)
Во время самоизоляции все развлекались как могли. Как называют детей, зачатых во время пандемии коронавируса?
Фото Александр Манзюк ©
РИАМО
Изоленыши
Звучит забавно, но это неверный ответ
Корониалы
Верно. Слово образовано по аналогии с «миллениалами».
Беби-зумеры
Возможно, по аналогии с «беби-бумерами» такое могли выдумать, но нет
Кто такие «Ковидиоты» и «карантье»: знаешь ли ты новые слова пандемии? (5/0)
Что означает слово «карантин-шейминг»?
Фото Александр Манзюк ©
РИАМО
Онлайн-тренировки на карантине
Неправильно. Шейминг – это публичное унижение или пристыжение человека
Гневная реакция людей, направленная на нарушителей карантинных мер
Верно. Шейминг – это публичное унижение или пристыжение человека
Обработка санитайзерами всех вещей и покупок по приходе домой
Неправильно. Шейминг – это публичное унижение или пристыжение человека
Кто такие «Ковидиоты» и «карантье»: знаешь ли ты новые слова пандемии? (6/0)
Кто такие ковидиоты?
Те, кто подвержен чрезмерной панике
Правильно лишь на 50 %
Те, кто недооценивает угрозу, не соблюдает меры
Правильно лишь на 50 %
Кто такие «Ковидиоты» и «карантье»: знаешь ли ты новые слова пандемии? (7/0)
Во время удаленки для проведения совещаний и уроков многие пользовались платформой Zoom. Появилось выражение зум-бомбинг. Что оно означает?
Фото Фото героини Татьяны Супрун ©
Когда спикер постоянно зависает и это начинает раздражать членов конференции
Неправильно.
Когда кто-то подключается к чужой трансляции и начинает вытворять что-то неприличное
Правильно.
Когда члены конференции игнорируют происходящее и занимаются своими делами или вообще спят
Неправильно.
Кто такие «Ковидиоты» и «карантье»: знаешь ли ты новые слова пандемии? (8/0)
Весной в интернете было ну уж очень много фейковой информации. Как называют это явление?
Инфодемия
Правильно! В следующем вопросе узнаете, почему именно так
Короналаинг
Lying переводится как «ложь». Такой неологизм вполне мог появиться, но этого не случилось
Кто такие «Ковидиоты» и «карантье»: знаешь ли ты новые слова пандемии? (9/0)
Со значением слова «инфодемия» разобрались, теперь будем разбираться с произношением. Куда поставим ударение?
инфодЕмия
Верно! Слово «инфодЕмия» образовано от сочетания «информационная эпидЕмия»
инфодемИя
Неправильно. Слово «инфодЕмия» образовано от сочетания «информационная эпидЕмия»
Кто такие «Ковидиоты» и «карантье»: знаешь ли ты новые слова пандемии? (10/0)
Раз мы заговорили об ударениях. Как все-таки правильно, кОвид или ковИд?
кОвид
Неправильно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, но общепринятым является ударение на «и»
ковИд
Верно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, общепринятым является именно такое произношение
Островитянин
Ни одного случая заражения коронавирусом нет во многих странах Океании. Соответственно, на этих островах не было карантина, «маскобесия» и дистанционки. Возможно, вы оттуда – или вам просто повезло и вы смогли абстрагироваться от всех коронавирусных проблем и ковидного инфопотока.
Квентин Карантино
Хороший результат. Видно, что вы интересуетесь пандемией, но не становитесь ее фанатиком. Если речь зайдет о мерах профилактики по распространению коронавирусной инфекции – масочном режиме, соблюдении дистанции, закрытии или открытии границ – вы с легкостью поддержите разговор и без проблем поймете все используемые неологизмы.
Коронаман
Вы хорошо осведомлены насчет новых неологизмов. Возможно, вы филолог или работаете в СМИ. Скорее всего, ваше утро начинается с просмотра новостей и поиска новой информации о ситуации с коронавирусом. Осведомленность – это хорошо, главное, отличать правдивую информацию от фейковой.
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- Заболеваемость Прогноз строится на анализе числа инфицированных, суточного прироста выполненных тестов и соотношения этих показателей. Covid‑19 в России может пойти на спад в начале ноября.
- В России не планируют снова объявлять нерабочие недели . Весной в России из-за пандемии Covid-19 объявляли нерабочий период.
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В столице за минувшие сутки, за весь период пандемии скончались 6 058 пациентов. умерло 49 человек с подтвержденной коронавирусной инфекцией
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