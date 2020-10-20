РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. Школьники из подмосковных Люберец смогут поучаствовать в фотоконкурсе «Осень-2020», говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

«Молодежный актив гимназии №56 приглашает школьников городского округа Люберцы принять участие в фотоконкурсе «Осень - 2020». Участникам необходимо сфотографировать любой осенний сюжет, придумать название своей работе и отправить ее на e-mail arevik.antonova@mail.ru до 31 октября 2020 года», - говорится в сообщении.

Конкурс пройдет в режиме онлайн. В письме необходимо указать: фамилию, имя, номер школы и название фотографии. Тема письма – «Фотоконкурс-2020».

«Победителей ждут призы и почетные грамоты. Присоединяйтесь», - заключается в сообщении.