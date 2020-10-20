РИАМО - 20 окт. Осужденный за смертельное ДТП российский актер Михаил Ефремов готов выплатить троим потерпевшим по делу по 1 миллиону рублей, передает kp.ru.

Адвокат артиста заявил об этом на слушании по апелляции в Мосгорсуде. Более того, адвокаты Ефремова принесли деньги для компенсации потерпевшим в портфеле

«Мы пошли на такой серьезный шаг и готовы заплатить компенсацию прямо сейчас. Господин Добровинский, вы готовы принять деньги?» - спросил один из новых правозащитников актера Петр Хархорин.

Сторона защиты заявила, что не обладает такими полномочиями и не готова принять деньги. Тогда адвокаты Ефремова предложили положить деньги на депозит и передать чеки.

В начале июня 2020 года джип под управлением Ефремова влетел в фургон Lada на Садовом кольце в Москве. В результате лобового столкновения погиб курьер Сергей Захаров. Впоследствии в организме Ефремова обнаружили следы алкоголя и наркотиков.

В сентябре Пресненский районный суд Москвы приговорил актера к восьми годам лишения свободы в колонии общего режима по обвинению в нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть человека и совершенном в состоянии опьянения.

Суд также лишил Ефремова водительских прав на три года и взыскал с него 800 тысяч рублей в пользу старшего сына погибшего в ДТП.​