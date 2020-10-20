РИАМО - 20 окт. ЗАО «Башня Федерации» могут оштрафовать на 300 тысяч рублей за нарушение требования о переводе сотрудников на удаленку, сообщил главный инспектор объединения административно-технических инспекций (ОАТИ) Москвы Дмитрий Комаров.

Все предприятия Москвы должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы.

«Объединением административно-технических инспекций Москвы ведется контроль за соблюдением указа мэра о предоставлении списков граждан, переведенных на удаленную работу. <...> ЗАО «Башня Федерации» не предоставило данных списков», - сказал Комаров.

В Москве наблюдается рост количества случаев коронавируса. В связи с этом в столице ввели ряд ограничительных мер. В общественных местах и транспорте действует масочно-перчаточный режим.