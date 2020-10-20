РИАМО - 20 окт. Проект Московских центральных диаметров очень важен для жителей Подмосковья, пандемия не стала помехой в открытии новых станций, сообщил губернатор Московской области Андрей Воробьев.

Станцию Долгопрудная МЦД-1 открыли 19 октября. Она распложена на границе одноименного города Подмосковья с Северным районом столицы.

«Спасибо Сергей Собянин и Российские железные дороги (ОАО «РЖД») за партнерство в работе над МЦД – этот проект очень важен для жителей Московской области. Коронавирус не стал помехой, и мы продолжаем открывать новые станции и модернизировать уже существующие», - написал Воробьев на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Он уточнил, что в этом году планируется завершить благоустройство еще двух территорий рядом со станциями МЦД – Подольск и Баковка.

Ремонт станции Долгопрудная длился меньше двух лет. Здесь сделали новые платформы с навесами, крытый надземный пассажирский терминал с зоной ожидания, кассами, турникетами, туалетами и системой навигации.

Подмосковье благоустроило прилегающую к станции территорию со стороны города Долгопрудный. Возле станции появилась разворотная площадка для общественного транспорта, стоянки для автобусов и такси, велодорожка. На улицах Маяковского и Комсомольской сделали парковку на 100 автомобилей, есть места для маломобильных граждан.