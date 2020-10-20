РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 окт. Школе №18 подмосковного Красногорска подарили парковку для велосипедов и самокатов за участие в экологической акции – плоггинг-забеге, сообщается на официальном сайте администрации горокруга.

«Велопарковка на десять мест с надписью «Подарок от Российского движения школьников за участие во Всероссийской акции «Экодежурный по стране» установлена во внутреннем дворе МБОУ СОШ №18. Как сообщили в РДШ, Красногорск вошел в число лидеров всероссийской акции за развитие нового формата – плоггинга», - говорится в сообщении.

Уборка территории, совмещенная с пробегом, состоялась 25 сентября. Экомарафон поддержали министр просвещения РФ Сергей Кравцов, губернатор Московской области Андрей Воробьев, исполнительный директор Российского движения школьников Ирина Плещева и глава горокруга Красногорск Эльмира Хаймурзина.