РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 20 окт. Жители городского округа Люберцы сдали макулатуру в Центральном парке Люберец, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«На самом деле городской округ Люберцы один из передовиков в сфере борьбы за экологию на территории Московской области. Подобные акции всегда поддерживаются администрацией, и первая акция по раздельному сбору была организована именно в Люберцах. Все экологические акции воспринимаются на «ура», - сказал заместитель министра экологии и природопользования Московской области Вадим Воронцов.

По словам главы Люберец, вопросы, связанные с экологией - это легкие нашего мегополиса.

На территории Центрального парка Люберец была организована мини-инсталляция, где около каждого дерева была собрана стопка макулатуры весом 100 килограммов. Именно столько килограмм макулатуры равно одному спасенному дереву.

Таким образом, активисты «Молодой Гвардии Единой России» показали количество спасенных деревьев за один день акции.