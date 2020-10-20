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РИАМО
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Александр Манзюк
В городском сборном пункте Военного комиссариата Москвы прошла первая отправка призывников к месту прохождения службы.
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Александр Манзюк
Будущие солдаты отправились служить в городской округ Балашиха.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Все призывники и военнослужащие используют средства индивидуальной защиты.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Кроме того, перед отправкой в военную часть все призывники проходят необходимую проверку на коронавирусную инфекцию.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Помимо теста на коронавирус, юноши проходят обязательный медосмотр.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Если у одного из призывников обнаруживается ковид, то он отправляется на изоляцию, после доставляется в больницу. Весь автобус, в котором он ехал, также отправляется по домам на двухнедельную изоляцию.
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РИАМО
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Александр Манзюк
Только после сдачи анализов будущие солдаты заходят в «чистую» зону.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
Помимо сдачи теста на коронавирус, юноши проходят обязательный медосмотр.
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РИАМО
,
Александр Манзюк
После всех процедур призывники переодеваются в военную форму и отправляются в автобус.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Осенний призыв 2020 в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Осенний призыв 2020 в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Осенний призыв 2020 в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Осенний призыв 2020 в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Осенний призыв 2020 в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Осенний призыв 2020 в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Осенний призыв 2020 в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Осенний призыв 2020 в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Осенний призыв 2020 в Москве.
©
РИАМО
,
Александр Манзюк
На фото: Осенний призыв 2020 в Москве.
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