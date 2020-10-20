РИАМО - 20 окт. В столице не будут закрывать промышленные производства из-за ситуации с Covid-19, так как на предприятиях соблюдаются все меры безопасности, сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.
«Если мы говорим про промышленные предприятия, то мы варианты их закрытия не рассматриваем вообще, потому что промышленные предприятия показали свою эффективность и умение соблюдать эпидемиологические требования», - сказал Ефимов в эфире телеканала «Россия-24».
По его словам, при проверке специалисты видят, что абсолютное большинство предприятий соблюдают меры по организации социального дистанцирования и меры защиты для сотрудников – средства индивидуально защиты, антисептики.
В Москве наблюдается рост количества случаев коронавируса. В связи с этом в столице ввели ряд ограничительных мер. В общественных метах и транспорте действует масочно-перчаточный режим. Предприятия города должны перевести не менее 30% сотрудников на удаленный формат работы.
Также москвичам старше 65 лет и тем, у кого есть хронические заболевания, следует соблюдать домашний режим. Учеников 6-11 классов столичных школ перевели на дистанционное обучение.
Неправильно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, но общепринятым является ударение на «и»
ковИд
Верно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, общепринятым является именно такое произношение
Островитянин
Ни одного случая заражения коронавирусом нет во многих странах Океании. Соответственно, на этих островах не было карантина, «маскобесия» и дистанционки. Возможно, вы оттуда – или вам просто повезло и вы смогли абстрагироваться от всех коронавирусных проблем и ковидного инфопотока.
Хороший результат. Видно, что вы интересуетесь пандемией, но не становитесь ее фанатиком. Если речь зайдет о мерах профилактики по распространению коронавирусной инфекции – масочном режиме, соблюдении дистанции, закрытии или открытии границ – вы с легкостью поддержите разговор и без проблем поймете все используемые неологизмы.
Вы хорошо осведомлены насчет новых неологизмов. Возможно, вы филолог или работаете в СМИ. Скорее всего, ваше утро начинается с просмотра новостей и поиска новой информации о ситуации с коронавирусом. Осведомленность – это хорошо, главное, отличать правдивую информацию от фейковой.
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