РИАМО - 20 окт. За прошедшие сутки в столице зафиксировали 4999 новых случаев коронавирусной инфекции, с начала пандемии в городе выявили 368 128 случаев заражения, сообщает оперштаб Москвы.
За сутки в мегаполисе скончались 49 человек с подтвержденным коронавирусом, выздоровели 1960 пациентов. С начала пандемии в городе умерли 6058 заболевших, врачи вылечили 277 608 человек.
За сутки на территории РФ выявлено 16 319 новых случаев Covid-19. Из них 28,6% заболевших не имели никаких проявлений инфицирования. Также за сутки умерли 269 пациентов с коронавирусом, выздоровели 9 704 человека.
С начала пандемии в стране зафиксировано 1 431 635 случаев коронавируса, скончались 24 635 человек, выздоровели после коронавирусной инфекции 1 085 608 пациентов.
Неправильно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, но общепринятым является ударение на «и»
ковИд
Верно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, общепринятым является именно такое произношение
Островитянин
Ни одного случая заражения коронавирусом нет во многих странах Океании. Соответственно, на этих островах не было карантина, «маскобесия» и дистанционки. Возможно, вы оттуда – или вам просто повезло и вы смогли абстрагироваться от всех коронавирусных проблем и ковидного инфопотока.
Хороший результат. Видно, что вы интересуетесь пандемией, но не становитесь ее фанатиком. Если речь зайдет о мерах профилактики по распространению коронавирусной инфекции – масочном режиме, соблюдении дистанции, закрытии или открытии границ – вы с легкостью поддержите разговор и без проблем поймете все используемые неологизмы.
Вы хорошо осведомлены насчет новых неологизмов. Возможно, вы филолог или работаете в СМИ. Скорее всего, ваше утро начинается с просмотра новостей и поиска новой информации о ситуации с коронавирусом. Осведомленность – это хорошо, главное, отличать правдивую информацию от фейковой.
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