РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 20 окт. Снег прошел в поселке Нахабино подмосковного Красногорска днем во вторник, передает корреспондент «РИАМО в Красногорске».

Около 13:00 в поселке Нахабино подмосковного Красногорска усилился ветер и пошел снег. Осадки продолжались недолго, не более 10 минут. Это первый снегопад в поселке в этом году.

Ранее МЧС региона предупреждало о возможном ухудшении погоды в течение вторника. Вероятность неблагоприятных погодных условий, в частности усиления ветра до 12-17 метров в секунду, сохраняется до 18:00.