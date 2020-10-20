РИАМО - 20 окт. В Москве разрешили ввод в эксплуатацию реконструированного кинотеатра «Нева», жители районов Левобережный и Ховрино скоро смогут посетить его, говорится в сообщении пресс-службы департамента градостроительной политики столицы.

Работы начались в конце августа 2018 года. «Нева» станет районным центром нового типа.

«Проектом реконструкции здания предусмотрено создание технологического комплекса из четырех зрительных залов, каждый из которых рассчитан на 57 зрителей», - сказал руководитель департамента градостроительной политики Москвы Сергей Левкин.

Он добавил, что все залы имеют цифровые кинопроекторы для демонстрирования стереоскопических 3D-фильмов.

«Заработают творческие мастерские, где будут проводить мастер-классы и лекции. Для взрослых предусмотрены культурные и спортивные мероприятия, тематические ярмарки», - уточнил Левкин.