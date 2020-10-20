РИАМО (ДОМОДЕДОВО) - 20 окт. В Домодедове следователи завершили расследование уголовного дело в отношении 37-летней женщины, обвиняемой в хищении приблизительно 4 миллионов рублей с банковских счетов, говорится в сообщении пресс-службы УМВД России по Московской области.

«Установлено, что женщина, являясь сотрудником одной из кредитных организаций, в течение двух лет переводила денежные средства со счетов клиентов, где долгое время отсутствовали операции, на банковские карты, которые оформляла на третьих лиц», – сообщила начальник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области Татьяна Петрова.

Она добавила, что при этом обвиняемая использовала пароли и электронные подписи других сотрудников банка для совершения операций. В результате ее противоправной деятельности с 54 банковских счетов граждан было похищено около 4 миллионов рублей.

В настоящее время уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.