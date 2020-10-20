РИАМО - 20 окт. 352 случая заражения коронавирусной инфекцией выявлено в Подмосковье за минувшие сутки, но в 18 подмосковных округах не выявили ни единого случая инфицирования, сообщает оперштаб Московской области.
«Всего на настоящий момент в Московской области выявлено 81 303 случая заболевания коронавирусной инфекцией. Скончались 1 490 человек. Выздоровели и выписались 60 752 человека», - говорится в сообщении.
Ни одного случая не выявили в Бронницах, Волоколамске, Власихе, Воскресенске, Егорьевске, Реутове, Ступине, Электрогорске, Звездном городке, Серебряных Прудах, Можайске, Наро-Фоминске, Молодежном, Краснознаменске, Лосино-Петровском, Кашире, Котельниках, Чехове.
По одному зараженному выявили в Павловском Посаде, Долгопрудном, Химках, Пущине, Лыткарине, Луховицах, Красноармейске. По два — в Электростали, Озерах, Клину, Лобне, Серпухове, Черноголовке.
По три — в Шаховской, Фрязине, Люберцах, Жуковском, Зарайске, Лотошине, Протвине, четыре — в Рошале, Сергиевом Посаде, Красногорске. Пять — в Талдоме, Одинцове, Солнечногорске, Балашихе, Дзержинском. Шесть — в Богородском, Подольске. Семь — в Шатуре, Орехово-Зуеве и Дубне.
В Дмитрове выявили 13 зараженных, в Домодедове — 20, в Ивантеевке и Пушкине — 10, в Истре — 12, в Коломне — 27, в Королеве — 56, в Мытищах — 23, в Раменском — 17, в Щелкове — 15, в Ленинском - 39.
Неправильно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, но общепринятым является ударение на «и»
ковИд
Верно. Хотя в словарях норму еще не закрепили, общепринятым является именно такое произношение
Островитянин
Ни одного случая заражения коронавирусом нет во многих странах Океании. Соответственно, на этих островах не было карантина, «маскобесия» и дистанционки. Возможно, вы оттуда – или вам просто повезло и вы смогли абстрагироваться от всех коронавирусных проблем и ковидного инфопотока.
Хороший результат. Видно, что вы интересуетесь пандемией, но не становитесь ее фанатиком. Если речь зайдет о мерах профилактики по распространению коронавирусной инфекции – масочном режиме, соблюдении дистанции, закрытии или открытии границ – вы с легкостью поддержите разговор и без проблем поймете все используемые неологизмы.
Вы хорошо осведомлены насчет новых неологизмов. Возможно, вы филолог или работаете в СМИ. Скорее всего, ваше утро начинается с просмотра новостей и поиска новой информации о ситуации с коронавирусом. Осведомленность – это хорошо, главное, отличать правдивую информацию от фейковой.
Комментарии
Авторизуйтесь , чтобы оставлять комментарии